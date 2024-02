Zestien ziekenhuizen bundelen krachten in oncologiezorg

De ziekenhuizen en radiotherapeutische instituten in Noord- en Oost-Nederland richten samen een oncologienetwerk op om de kankerzorg te verbeteren. Mensen met kanker kunnen daardoor binnen de eigen regio altijd rekenen op de beste zorg op maat, ongeacht in welk ziekenhuis zij hun zorgtraject starten, verwachten de zorgorganisaties.

Beeld: Giovanni Cancemi/stock.adobe.com

Dat hebben deze organisaties bekendgemaakt: Antonius Ziekenhuis, MC Leeuwarden, Nij Smellinghe, Tjongerschans, Radiotherapeutisch Instituut Friesland, Deventer Ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, Isala, Radiotherapiegroep Deventer, MST, Saxenburgh, Streekziekenhuis Koningin Beatrix, Ziekenhuisgroep Twente, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Treant Zorggroep en UMCG.

Het streven is met deze bundeling de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de oncologische zorg in de regio te verhogen en dit voor patiënten ook in de toekomst te blijven garanderen, aldus de zorgorganisaties: “Het netwerk zal bij de patiënt passende zorg op de juiste plek bieden, dichtbij huis als dat kan en wat verder weg binnen de eigen regio als het complexer is.”

Continue verbetering

Zorgverleners worden in de samenwerking gefaciliteerd met de mogelijkheid van digitale gegevensuitwisseling en “continue verbetering van effectiviteit en efficiency”. Bovendien kunnen de betrokken zorgorganisaties in Noord- en Oost-Nederland door deze samenwerking in de oncologie nog veel leren van elkaar, verwachten ze. Ze willen meer gezamenlijk optrekken bij landelijke concentratie- en spreidingsvraagstukken of voor overleg met zorgverzekeraars en overheid.

Er bestond al een indeling in vier kleinere regionale oncologienetwerken in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en een deel van Overijssel en Gelderland. Deze vier oncologienetwerken blijven zichtbaar als onderdeel binnen het grotere netwerk. Wel kunnen nu de expertise en faciliteiten van de deelnemende instellingen beter en met meer partijen worden gedeeld.

Het initatief is gestart met de ondertekening van een intentieverklaring. Medio maart wordt een eigen bestuur geïnstalleerd en krijgt het netwerk een naam. Het initiatief wordt ondersteund door zorgverzekeraars.