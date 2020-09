Zestig extra patiënten met corona opgenomen

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis ligt, is sinds gisteren gestegen van 555 naar 617. Op de ic’s liggen 127 patiënten: vijf meer dan zaterdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

“De forse stijging van het aantal opgenomen covidpatiënten ligt in de lijn van de verwachting”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ. “Wij houden rekening met een vergelijkbare verdere stijging in de komende week. De combinatie met de reguliere zorg zal in de komende week een uitdaging vormen voor de ziekenhuizen.” Dit weekend werden zeker twintig coronapatiënten verplaatst naar een ander ziekenhuis.

Recordaantal besmettingen

Het aantal bevestigde coronabesmettingen blijft stijgen naar nieuwe records. De afgelopen 24 uur nam het aantal besmettingen toe met 2995, aldus het RIVM. Acht mensen stierven sinds zaterdagochtend aan corona.

Opnieuw telde Amsterdam het afgelopen etmaal de meeste nieuwe besmettingen: 465. Dat is voor de hoofdstad het hoogste aantal ooit. In Rotterdam en Den Haag meldden de GGD’en respectievelijk 282 en 229 nieuwe besmettingen.