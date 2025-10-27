Zeven politieke partijen tekenen stembusakkoord voor PFAS-vrij Nederland

GroenLinks-PvdA, D66, SP, Volt, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en NSC hebben voor het eerst een stembusakkoord getekend voor een PFAS-vrij Nederland.

Uit een nieuw RIVM-rapport blijkt dat mensen in Nederland te veel PFAS in hun bloed hebben. IPSOS-onderzoek wijst uit dat 9 op de 10 Nederlanders strengere maatregelen tegen PFAS wil. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nam deze zomer een motie aan waarin het Rijk wordt opgeroepen tot een PFAS-verbod.

Stembusakkoord

Landelijk sloegen artsen, burgers en maatschappelijke organisaties de handen ineen met een petitie. Deze werd ruim 16.000 keer ondertekend. Vervolgens werden alle politieke partijen in de Tweede Kamer benaderd. Het leidde tot de ondertekening van een stembusakkoord door GroenLinks-PvdA, D66, SP, Volt, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en NSC.

Hierin committeren de ondertekenaars zich om nul-lozing van PFAS als norm te hanteren, continue onafhankelijke monitoring te starten en geen vergunningen te verlenen zonder een gezondheidstoets. Daarnaast beloven de politieke partijen zich in te spannen om bedrijven die PFAS uitstoten te laten opdraaien voor de kosten voor sanering, drinkwaterzuivering en gezondheidszorg. Verder wil de coalitie de weg vrijmaken voor een verbod op de productie, import en het gebruik van PFAS en een Europees verbod.

Veilige leefomgeving

Vanuit de zorg was de Groene Zorg Alliantie (GZA) – gesteund door 40.000 zorgverleners – kartrekker van het akkoord. Het stembusakkoord draagt volgens de GZA bij aan een veilige leefomgeving.

“De winst gaat naar de bedrijven, de kosten – gezondheidsschade – betaalt de burger”, reageert GZA-voorzitter, arts en onderzoeker Evelyn Brakema. “Tegelijkertijd gaat een kwart van ons overheidsbudget op aan de zorg. Dat bedrag zouden we veel slimmer kunnen inzetten voor schone lucht, een schone bodem en schoon drinkwater.”