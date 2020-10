Zeven XL-testlocaties op komst met hulp van Defensie

Met hulp van Defensie worden binnenkort op zeven plaatsen in Nederland ‘XL-testlocaties’ ingericht, waar op grote schaal mensen getest kunnen worden op het coronavirus. Ingewijden bevestigen berichtgeving daarover van RTL Nieuws. De invulling van de plannen wordt komende week nog besproken. Duidelijk is wel dat sneltesten een belangrijke rol zullen spelen in de nieuwe teststraten.