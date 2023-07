ZGT maakt vastgoedplannen bekend

ZGT heeft de afgelopen jaren op beide locaties al diverse verbouwingen uitgevoerd. “Om naar de toekomst toe te zorgen dat onze huisvesting passend blijft bij de zorg die we leveren en voldoet aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, is een strategische vastgoedvisie ontwikkeld”, laat de organisatie weten. “Deze vastgoedvisie geeft richting aan de huisvestingsplannen ten aanzien van de verwachte ontwikkelingen in de zorg op lange termijn. Voor beide locaties is de visie op vastgoed vastgesteld en beoordeeld op onder andere haalbaarheid (ruimtelijk, planning, risico’s, zorglogistiek) en betaalbaarheid (kosten, investeringen).”

Gefaseerde nieuwbouw

Voor Almelo is gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie. Dit gaat twintig jaar in beslag nemen. “Het ziekenhuis blijft steeds als geheel bereikbaar en functioneel, waarbij in fases ruimte gecreëerd wordt voor de realisatie van nieuwe bouwdelen. Gefaseerde nieuwbouw in Almelo geeft ZGT de meeste flexibiliteit in de toekomst zodat plannen aangepast kunnen worden als het veranderende zorglandschap daar om vraagt.”

Op de locatie Hengelo is de afgelopen jaren gebouwd aan gespecialiseerde centra voor planbare zorg, zoals het Oncologisch Centrum en Hart Long Centrum. “ZGT vindt het belangrijk de zorg op deze onderscheidende locatie in Hengelo te blijven ontwikkelen. Ook het komende jaar staan een aantal interne verbouwingen gepland”, meldt de ziekenhuisorganisatie.

De financiële investering die de plannen vragen, noemt ZGT een uitdating, omdat tegelijkertijd de kosten in de zorg stijgen. “De uitwerking wordt doorlopend getoetst aan een toekomstbestendig en financieel gezond ZGT. Gefaseerde bouwplannen geven de mogelijkheid om investeringen te spreiden en zo nodig bij te sturen naar aanleiding van actuele marktontwikkelingen”, aldus ZGT.