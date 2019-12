Ziekenhuis Amstelland doet sigaret in de ban

Ziekenhuis Amstelland is met ingang van 1 januari volledig rookvrij. In het nieuwe jaar is roken op het terrein van Ziekenhuis Amstelland niet meer toegestaan. Het ziekenhuis wil zo bijdragen aan het verlagen van gezondheidsrisico’s voor patiënten, medewerkers en bezoekers.

Het rookverbod geldt voor sigaretten, sigaren, pijptabak én de e-sigaret. De rookvrije zone wordt gemarkeerd door speciale ‘rookvrij’-borden en –stoeptegels. Met de maatregel sluit Ziekenhuis Amstelland aan bij het Nationaal preventieakkoord dat mikt op een 100 procent rookvrije kind-omgeving in 2025 en een rookvrije generatie in 2040. Ziekenhuis Amstelland hoopt met het rookverbod rokers te helpen om stoppen met roken te overwegen of zelfs te realiseren.

“Als longarts zie ik elke dag patiënten die lijden aan gevolgen van roken: ernstig COPD waarbij je continue benauwd bent, met verminderde mobiliteit, gewichtsverlies en arbeidsongeschiktheid”, vertelt longarts Sabine de Haan. “Daarnaast behandelen wij een grote groep patiënten met longkanker, een vaak ongeneeslijke en slopende ziekte. Daarom staan wij als longartsen achter een volledig rookvrij ziekenhuis.” Ook andere specialisten in Ziekenhuis Amstelland staan achter het instellen van een rookvrij ziekenhuisterrein.