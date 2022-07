Ziekenhuis Bronovo nog tot 2030 open

Het bekende Haagse ziekenhuis Bronovo, onderdeel van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC), blijft definitief open tot 2030, net als nu van maandag tot en met vrijdag. De plannen voor sluiting over circa twee jaar zijn van de baan nu de raad van toezicht nieuwe huisvestingsplannen heeft goedgekeurd. Daarin is ook nog jaren plaats voor het Bronovo.

Het Bronovo in de wijk Benoordenhout, niet ver van het woonpaleis van de koning Huis ten Bosch, geniet landelijke bekendheid door de behandeling van leden van het Koninklijk Huis en de geboorte van de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane. Door de koninklijke patiënten en geboorten werd Bronovo ook het toneel van persbijeenkomsten en zelfs live rtv-uitzendingen. De sluitingsplannen veroorzaakten niet alleen lokale commotie, maar werden ook landelijk nieuws.

Operatiecapaciteit

Voor de HMC-ziekenhuizen is inmiddels een heel nieuw huisvestingsplan uitgedacht, waarmee vertegenwoordigers van medewerkers, medisch specialisten, patiënten en verpleegkundigen volgens de site van het centrum nu akkoord zijn gegaan. HMC vernieuwt en vergroot de intensive care in HMC Westeinde, in de Haagse binnenstad. Ook komen hier extra operatiekamers en worden de verpleegafdelingen gemoderniseerd. In HMC Antoniushove in Leidschendam worden mensen met kanker behandeld en wordt planbare zorg gegeven. Er komt onder meer extra operatiecapaciteit. (ANP)