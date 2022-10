Ziekenhuis doet wijk muurschildering cadeau wegens overlast

Buurtbewoners in de omgeving van het ziekenhuis kunnen overlast ervaren van onder meer sirenes en overvliegende helikopters. Natuurlijk hebben de bewoners er ook baat bij als ze zelf zorg nodig hebben. Toch wilde het MCL een gebaar maken in de vorm van een grote schildering op de muur van de Dunantflat.

Kleur brengen

Wijkbewoners konden zelf meedenken over de schildering, die is gemaakt door kunstenaar Millo. Het kunstwerk, waarop een meisje op een schommel te zien is, moet kleur brengen in de wijk en tegelijkertijd een verhaal vertellen. Het project is financieel mogelijk gemaakt door de Stichting Vrienden van het MCL.