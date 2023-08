Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgt drie nieuwe toezichthouders

Volgens de voorzitter van de raad van toezicht, Johan van der Heide, kiest de raad hiermee voor diversiteit, op het gebied van kennis, leeftijd en ervaring.

Diversiteit

Trudy Onland (1974) is Chief Operating Officer en lid van de raad van bestuur bij Stedin. “Een netbeheerder vertoont op het eerste gezicht niet meteen overeenkomsten met een ziekenhuis, maar die zijn er zeker. Kwaliteit en veiligheid staan op één, in beide bedrijfstakken is sprake van een complexe logistiek én zowel een netbeheerder als een ziekenhuis heeft een maatschappelijke taak. Ik ben enthousiast over de focus van ZGV op leefstijl en de ontwikkeling van de palliatieve zorg. Omdat ik ben opgegroeid in de Gelderse Vallei weet ik hoe belangrijk dit ziekenhuis is voor de regio.”

Ook Dirk de Kruif (1958) gaat vanaf 20 september aan de slag als toezichthouder. Zijn professionele leven was hij actief in directiefuncties in uiteenlopende organisaties, de laatste vijftien jaar in de zorg. Eind 2022 nam hij afscheid als lid raad van bestuur/Chief Financial Officer van het St Antoniusziekenhuis in Nieuwegein om zich verder te richten op vooral toezichthoudende functies. “Mijn expertise is vooral gericht op financiën, bedrijfsvoering en informatiemanagement. Daarnaast vormen veranderprocessen de rode draad in mijn loopbaan. Het is fijn om een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie ziekenhuis, dicht bij mijn woonplaats.”

Met de komst van Merlijn Smits (1994) denkt de raad van toezicht een frisse en andere kijk te kunnen toevoegen. Na twee masters aan de Universiteit Twente heeft zij bij Radboudumc een geneeskunde proefschrift afgerond over mensgerichte digitalisering in de zorg. Nu werkt ze als associate lector Human Centered Design bij de Hogeschool Saxion. “Ik geloof in de meerwaarde van zorginnovatie door digitalisering. Tenminste, als dat mensgericht wordt ontworpen én onderdeel uitmaakt van het zorgpad.”

De huidige leden Annelies Versteegden en Gideon Alewijnse verlaten de raad van toezicht.