Ziekenhuis Gelderse Vallei slaagt voor snelle toets IZA-transformatiegelden

De plannen van Gelderse Vallei moeten van het ziekenhuis een hybride ziekenhuis maken. “Dit sluit aan bij de visie van het ziekenhuis en bij het uitgangspunt van het integraal zorgakkoord (IZA) zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan”, aldus Gelderse Vallei.

Om in aanmerking te komen voor IZA-gelden moeten zorgorganisaties een transformatieplan indienen. De grote zorgverzekeraars in de regio beoordelen de plannen op verschillende criteria. Digitalisering en regionalisering van zorg zijn speerpunten van het IZA. “Ons ziekenhuis heeft afgelopen maanden gewerkt aan een plan voor de eerste fase van deze transformatie door een zogeheten snelle toetsaanvraag. Hierop is vanuit de zorgverzekeraars een positieve beoordeling gekomen”, zo is te lezen op de website van de organisatie.

Martijn Hendriks, lid raad van bestuur: “Wij zijn erg blij dat de zorgverzekeraars onze plannen voor de ontwikkelingen naar een hybride ziekenhuis positief beoordelen. Dit is een bevestiging dat we als ziekenhuis met de goede dingen bezig zijn. Wij gaan nu door met het opstellen van het volledige transformatieplan.”