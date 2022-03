Ziekenhuis Gouda deels ontruimd na ontsnappen gassen uit lab

Het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda moest dinsdag deels ontruimd worden nadat er in een laboratorium gassen waren ontsnapt. Volgens het ziekenhuisHet Groene Hart Ziekenhuis in Gouda moest dinsdag deels ontruimd worden nadat er in een laboratorium gassen waren ontsnapt. Volgens het ziekenhuis is de situatie inmiddels onder controle. Medewerkers, bezoekers en patiënten zijn niet in gevaar geweest. is de situatie inmiddels onder controle. Medewerkers, bezoekers en patiënten zijn niet in gevaar geweest.