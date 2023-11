Ziekenhuis Isala Zwolle draait op noodstroom na stroomuitval

Sommige afspraken kunnen dinsdag niet doorgaan in ziekenhuis Isala in Zwolle. Rond 07.45 uur is de netstroom uitgevallen, waardoor het ziekenhuis moest overgaan op noodstroom. Niet-noodzakelijke operaties worden afgezegd en in elk geval tot 12.00 uur zijn er geen afspraken mogelijk op de polikliniek.

Het is nog niet duidelijk of de afspraken in de poli na het middaguur wel verder kunnen gaan. Isala laat weten uit te zoeken of noodzakelijke operaties wel kunnen doorgaan. De capaciteit van de spoedeisende hulp van Isala in Meppel wordt uitgebreid zodat daar mensen opgevangen kunnen worden.

De stroomvoorziening van verschillende gebouwdelen, waaronder de intensive care en de spoedeisende hulp, is stabiel. Patiënten zijn niet in gevaar geweest, verzekert het ziekenhuis. “Ook alle kritische ict-systemen werken op noodstroom.” (ANP)