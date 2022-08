Ziekenhuis MST stelt opnamestop in

Mensen die op de spoedeisende hulp binnenkomen worden wel behandeld, zo laat een woordvoerder weten aan de krant. Mensen die vervolgens moeten worden opgenomen, worden naar een ander ziekenhuis vervoerd, als dat medische verantwoord is.

Ontbreken van thuiszorg

De stop is het gevolg van meerdere factoren. Zo kunnen patiënten niet naar huis wegens het ontbreken van thuiszorg of een plek in een verpleeghuis. Ook spelen ziekte en de vakantieperiode een rol.

Hoe lang de opnamestop gaat duren valt niet te zeggen. Meerdere keren per dag wordt bekeken of die kan worden opgeheven, aldus Tubantia.