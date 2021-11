Ziekenhuis Rijnstate heeft verpleegkundige staf

De Verpleegkundige Advies Raad (VAR) in ziekenhuis Rijnstate wordt een verpleegkundige staf. Doel is de verpleegkundige zeggenschap vergroten op afdelings-, organisatorisch- en tactisch niveau, aldus Rijnstate.

”Het is een memorabele dag,’’ vindt VAR-voorzitter Gerjanne ter Beest. “De positie van verpleegkundigen in Rijnstate krijgt hiermee veel meer fundament. We krijgen zeggenschap op het gebied van scholing, medezeggenschap, maar ook over de rol en invulling als zorgprofessional. Dat is goed voor het zelfbewustzijn van verpleegkundigen.’’

Zeggenschap

De omvorming heeft anderhalf jaar geduurd. “De verpleegkundigen verdienen een plek aan de bestuurstafel,’’ vindt Hans Schoo lid van de raad van bestuur. ,,Het gaat immers heel vaak over hen. En daar hoort een officiële status bij. Eigenlijk gaat het veel verder dan die bestuurstafel. Het gaat om zeggenschap op alle niveau’s. Dat richten we hiermee in.”

Het verpleegkundig bestuur ziet dat de nieuwe positie “best lastig is”. Ter Beest: “Wat we willen zit vooral in ons hart. Dat moet richting hoofd en vervolgens op de bestuurstafel.” Het bestuur praat nu “volop” mee in de aanpak en de bestrijding van de coronapandemie.