Rivierenland behaalt kwaliteitsnorm voor informatiebeveiliging

Om de certificering te verkrijgen is een uitgebreid auditproces nodig, waaronder een uitgebreide audit met gesprekken en bezoeken aan het ziekenhuis.

Het ziekenhuis haalt aan dat in de zorg steeds meer gebruik wordt gemaakt van digitale hulpmiddelen en het uitwisselen van data. “Denk bijvoorbeeld aan het thuismonitoren van bloeddruk of hartslag door een patiënt, waarbij de arts of verpleegkundige dan in het ziekenhuis de gegevens kan bekijken”, aldus het ziekenhuis.

“Maar ook in de operatiekamer, waar we direct eerder gemaakte CT-scans of radiologiebeelden kunnen inzien tijdens een operatie. Het is zeer belangrijk dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat er zorgvuldig met deze informatie wordt omgegaan.”

“Wij zijn zeer trots en we hebben heel veel respect voor wat onze medewerkers naast al het extra werk voor de COVID zorg hebben gerealiseerd”, aldus Marc Hendriks, voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis.