Ziekenhuis Rivierenland opent spatadercentrum

In het spatadercentrum, dat in Ziekenhuis Rivierenland opende op 2 mei, werken de vakgroepen Dermatologie en Vaatchirurgie nauw samen. Patiënten krijgen er zowel hun onderzoek als hun behandeling.

Spataderen kunnen leiden tot vochtophopingen in de benen en huidafwijkingen en pijnklachten opleveren. De behandeling bestaat uit het dichten van de aangedane ader door inspuiten of dichtschroeien, of door het volledig verwijderen ervan.

Zorgverzekeraar

Na verwijzing van de huisarts vindt de intake in plaats in het spatadercentrum. Daar wordt bepaald welke behandeling past bij de klachten. De verzekeraar van de patiënt oordeelt of de behandeling geheel, deels of niet wordt vergoed. Wordt de behandeling niet vergoed, dan kan de patiënt er ook voor kiezen om zelf te betalen.