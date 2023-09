Ziekenhuis verplaatst toediening ijzerinfuus naar eerste lijn

Vanaf begin september kunnen patiënten van Gelre ziekenhuizen hun ijzertoediening via het infuus krijgen op de wijklocaties van Vérian in Apeldoorn en Sensire in Zutphen.

Wijkverpleging

De eerste twee behandelingen krijgen patiënten altijd in het Gelre ziekenhuis op de afdeling dagbehandeling in Apeldoorn of Zutphen. Zijn er geen complicaties of ernstige bijwerkingen tijdens of na deze behandelingen, dan dient een gespecialiseerd verpleegkundige patiënten vanaf de derde keer het ijzerinfuus op hun wijklocatie toe.

IJzertekort

Ferinject is een medicijn dat ijzertekorten in het lichaam snel aanvult en wordt toegepast als behandeling van bloedarmoede. Het kan ook ijzertekort voorkomen bij aandoeningen waar snel een ijzertekort kan ontstaan, bijvoorbeeld chronische darmaandoeningen, chronische hartaandoeningen en kanker. Patiënten hebben dan last van symptomen zoals vermoeidheid, kortademigheid, concentratiestoornissen en verhoogde vatbaarheid voor infecties.

Toekomstbestendige zorg

Samen met zorgorganisaties Vérian en Sensire wil Gelre ziekenhuizen patiënten meer comfort bieden door behandelingen te verplaatsen naar huis of een locatie in de wijk. Patiënten hoeven voor behandeling dan niet meer naar het ziekenhuis en daardoor komen tevens dagbehandelingsbedden in het ziekenhuis vrij voor andere patiënten. Deze zorg in de wijklocaties past bij het streven van de overheid naar de ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’, waarin patiënten passende en kwalitatief hoogwaardige zorg op maat krijgen. Het gaat hierbij altijd om middelen die veilig buiten het ziekenhuis toegediend kunnen worden aan de patiënt.