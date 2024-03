Ziekenhuis weg uit Zierikzee om personeelstekort en kosten

Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (Adrz) vertrekt uit de Victoriakliniek in Zierikzee. Het verdwijnen van de vestiging daar hing al langer in de lucht en stuitte in de omgeving op grote kritiek. Er zit echter weinig anders op, aldus het Adrz op de eigen site, als gevolg van “onder andere structureel personeelstekort en oplopende financiële kosten.”

“We worden echt ingehaald door de werkelijkheid en krijgen het gewoonweg niet meer voor elkaar om alle programma’s op drie locaties te draaien”, aldus de voorzitter van de raad van bestuur van Adrz, Pieter de Kort.

Adrz zoekt volgens eigen zeggen nu samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en huisartsen uit de omgeving naar nieuwe manieren om medisch-specialistische zorg bereikbaar te houden voor de bewoners van het gebied in kwestie.

Die moeten straks naar Goes of Vlissingen. Hoewel het ziekenhuis de huur nu opzegt, is Adrz nog niet direct verdwenen uit de Victoriakliniek. Het ziekenhuis heeft een half jaar om geleidelijk de zorg van Zierikzee naar Goes en Vlissingen over te brengen. (ANP)