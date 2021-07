Ziekenhuis ZorgSaam schakelt over op vriendelijker reinigen

Als eerste ziekenhuis in Nederland stapt ZorgSaam in Terneuzen af van de chloortabletten en gaat vloeren, muren en bedden reinigen met een nieuw middel op basis van chloordioxide. Dat is minder schadelijk voor het milieu en vriendelijker voor de mensen die schoonmaken.

Dat schrijft PZC in een artikel dat op de website van ZorgSaam wordt verspreid. In de ouderenzorg wordt het nieuwe middel al wel gebruikt, maar daar wordt op andere manieren schoongemaakt dan in ziekenhuizen. In andere ziekenhuizen wordt geëxperimenteerd op slechts enkele afdelingen. Dat ZorgSaam het eerste ziekenhuis is in Nederland dat dit middel in het hele ziekenhuis inzet, komt doordat het nog maar net is goedgekeurd voor de Nederlandse markt en omdat er in het rapport van de inspectie onduidelijkheden waren over hoe lang werknemers met het middel mogen werken. Bij navraag bij de inspectie bleek dat alleen om droge toepassingen te gaan.

Oxiderend vermogen

Het ziekenhuis zocht al meer dan zeven jaar naar een vervanging voor chloor, zegt de teamleider van de huishoudelijke dienst van het ziekenhuis. Hoewel de naam anders doet vermoeden, heeft chloordioxide totaal andere chemische eigenschappen dan chloor. Het heeft een hoger oxiderend vermogen, waardoor veel lagere concentraties kunnen worden gebruikt. Het is daarom minder schadelijk voor mensen, maar zeer doeltreffend in het doden van bacteriën en virussen. Het tast geen gladde oppervlakten aan – zoals vloeren – en werkt niet in op roestvrij staal. En het heeft niet die penetrante geur die chloor heeft.