Ziekenhuisapotheek ETZ misbruikt voor phishing

Maandagmiddag 9 oktober is omstreeks 15.23 uur een potentieel gevaarlijke phishing e-mail verstuurd. Deze valse e-mail heeft als onderwerp “Factuur VRKF23105915”. Bij de ontvanger wordt de indruk gewekt dat het bericht afkomstig zou zijn van “Info | Apotheek DeLEIJ” met het e-mailadres “info@apotheekdeleij.nl”. De e-mail sluit af met de woorden “Thank you. Best regards, Team Apotheek ETZ.”

Phishing

Het ziekenhuis laat weten dat de e-mail vals is en niet door het ETZ of de apotheek is verstuurd. Ontvangers wordt verzocht de mail direct te deleten. Inmiddels is ervoor gezorgd dat niet meer op de link in de e-mail kan worden geklikt.

Verdacht

Er zijn verschillende redenen waarom deze e-mail als verdacht moet worden beschouwd. Sinds enige tijd is de naam van de apotheek gewijzigd naar “Apotheek ETZ” en is de naam “Apotheek DeLEIJ” niet meer in gebruik. Dit is volgens het ziekenhuis een duidelijke aanwijzing dat de e-mail niet legitiem is.

Daarbij is het zo dat Apotheek ETZ nooit digitale facturen per e-mail verstuurt. Facturen worden nog steeds altijd op papier per post verstuurd. Het feit dat deze e-mail een digitale factuur bevat, is verdacht.

Datalek

Het ETZ heeft de phishing e-mail als datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel wordt verder onderzoek gedaan.