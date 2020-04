Ziekenhuisapothekers pakken regie voorraden coronageneesmiddelen

De NVZA, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers, heeft dat afgesproken met het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en de brancheverenigingen voor ziekenhuizen (NVZ), umc’s (NFU), groothandels (BG Pharma).

Zelfbereiding

Het coördinatiepunt gaat actuele voorraden van geneesmiddelen en grondstoffen monitoren en ook kijken naar beschikbaarheid in het buitenland. En er wordt gekeken of en hoeveel ziekenhuisapotheken zelf kunnen bereiden. Hierbij is de schaarste aan grondstoffen (die komen vaak uit India en China) ook een vraagstuk.

De voorraadcoördinatoren gaan nauw contact houden met het meldpunt voor tekorten van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen om zo te kijken of er preventief tekortenbesluiten kunnen worden genomen (dan worden maximumprijzen losgelaten en worden buitenlandse voorraden ingekocht en opnieuw verpakt in Nederlandse doosjes).

Propofol en chloroquine

In de afgelopen weken zijn er zorgen ontstaan over middelen die op de Intensive Care’s veel worden gebruikt. Vooral de middelen om patiënten in slaap te brengen zijn schaars (zoals propofol). De meeste ziekenhuizen hebben nog maar voor enkele weken voorraad, zei NVZA-voorzitter Gerard Hugenholtz eind maart. Er is in maart al een umc geweest waarbij de voorraad geslonken was tot twee dagen, maar toen zijn andere ziekenhuizen bijgesprongen.

Over het middel chloroquine, dat het virus moet aanpakken en normaal vaak gebruikt wordt bij malaria of reuma, was in maart ook onrust. Omdat het middel ook nog wel eens preventief werd verstrekt in de eerste lijn, vreesden ziekenhuisapothekers dat de voorraden voor de IC’s zouden slinken. Daarop hebben de ziekenhuizen samen een voorraad veiliggesteld die voor 100.000 patiënten genoeg is.

Huisarts en apotheek

Tot slot hebben zorgpartijen met huisartsen en apothekers afgesproken dat ze niet meer medicijnen meegeven dan normaal. Dat betekent dat er minder kans is voor hamsteraars. Apothekers geven maximaal voor drie maanden mee.