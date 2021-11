Ziekenhuisbestuurders niet te porren voor QR-code

Verschillende ziekenhuisbestuurders hebben zich negatief uitgesproken over de mogelijkheid tot het controleren van de QR-code van zorgmedewerkers, die Hugo de Jonge tijdens de persconferentie opperde. De NVZ heeft hier (nog) geen standpunt over ingenomen.

Maurice van den Bosch, bestuurder van het OLVG, schrijft op zijn LinkedIn-pagina: “Wij maken ons zorgen over de ontwikkeling van een mogelijke QR-code in de zorg en nemen een duidelijk standpunt in. Raad van bestuur, bestuur medische staf, verpleegkundig stafbestuur OLVG.”

Onacceptabel

In zijn bericht verwijst Van den Bosch naar de website van het OLVG waar de hele motivatie van het ziekenhuis staat: “OLVG is voor vaccineren maar tegen een vaccinatiebewijs voor onze zorgmedewerkers en onze bezoekers/patiënten. Vaccinatie is een recht, geen plicht.”

Ilse van Stijn, voorzitter bestuur medische staf OLVG, noemt een QR-code in de zorg “onacceptabel”.

Vaccinatiebewijs

Arjen Hakbijl, bestuurder van het Gelre ziekenhuis reageert onder het bericht van Van den Bosch: “Geheel mee eens. De Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt hetzelfde standpunt in: wij stimuleren vaccinatie, maar zijn tegen een vaccinatiebewijs op de werkvloer voor onze medewerkers en patiënten en bezoekers. Wij zijn er om zorg te leveren voor wie het nodig heeft.”

Uitspreken

Ook Peter Langenbach, bestuurder van het Maaststad ziekenhuis, sluit zich aan bij dit standpunt en schrijft onder het bericht: “Beste Maurice. Vanuit Maasstad Ziekenhuis sluit ik me hier volledig bij aan. Goed om dit hardop uit te spreken. Ik zal dat vanavond persoonlijk doen in de media naar aanleiding van de persconferentie.” Zoals hij dat ook deed in het AD.

NVZ

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen laat weten vooralsnog geen standpunt in te nemen in deze discussie. “In principe volgen wij het ministerie van VWS en de adviezen van het RIVM”, legt de woordvoerder uit. “VWS spreekt niet van een vaccinatieverplichting, maar biedt werkgevers de mógelijkheid om te controleren op de QR-code (ook nog weer wat anders dan controle op een vaccinatiebewijs). Als we een standpunt zouden innemen, dan doen we dat op basis van een stemming in de ledenvergadering. Tot die tijd is het aan individuele bestuurders om te beslissen of ze gebruikmaken van de mogelijkheid die VWS biedt. Uiteraard volgen we ook het maatschappelijke debat met grote belangstelling.”

OMT-advies

Ook het Outbreak Management Team is geen voorstander van een coronatoegangsbewijs (CTB) voor zorgverleners en bezoekers van zorginstellingen. In hun advies van 1 november jl. schrijven ze: “Het is niet duidelijk of de inzet van het CTB voor zorgmedewerkers meerwaarde heeft voor de gezondheid van kwetsbare patiënten.” Het is volgens het OMT ook niet duidelijk hoeveel infecties worden voorkomen als bezoekers worden gecontroleerd.

Dus besluit het OMT: “Daarom adviseert het OMT om in de zorg geen CTB in te voeren, maar in te zetten op aanscherping en betere naleving van de basismaatregelen en gebruik van mondneusmaskers door alle gevaccineerde en ongevaccineerde medewerkers en bezoekers.”