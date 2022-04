Ziekenhuischeck-site is vernieuwd

De Ziekenhuischeck biedt informatie over behandelingen, kwaliteit, wachttijden en een objectieve waardering per ziekenhuis. Daarnaast kunnen ziekenhuizen met elkaar worden vergeleken en is er kwaliteitsinformatie over een selectie van behandelingen waarvoor ziekenhuizen externe verantwoording afleveren te vinden.

Digitale zorg

Bezoekers kunnen ziekenhuizen in hun buurt en de actuele wachtlijst nu via iedere webpagina zoeken en vinden. Ook nieuw is het onderdeel ‘Aantal patiënten’, dat inzicht geeft in het jaarlijks aantal patiënten voor een eerste poliklinische afspraak, dagbehandeling en ziekenhuisopname. Binnenkort wordt Ziekenhuischeck uitgebreid met meer informatie, bijvoorbeeld over patiëntervaringen en digitale zorg.

De cijfers op Ziekenhuischeck zijn verzameld door Dutch Hospital Data (DHD). De website zelf is in beheer bij de NVZ.