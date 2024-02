Ziekenhuismedewerkers herkennen geheugenproblemen niet goed

Bij 42 procent van de patiënten van 65 jaar en ouder in het ziekenhuis herkenden zowel de arts als de verpleegkundige niet dat er sprake was van geheugenproblemen die kunnen wijzen op dementie. Als ze deze problemen niet herkennen, kunnen ze er ook geen rekening mee houden in de communicatie of zorgbehoeftes van de patiënten. Volgens onderzoeker Fleur Visser van groot belang: “als we geheugenproblemen beter herkennen, kan de naaste beter worden betrokken tijdens de opname. Ook kan dat helpen om nadelige gevolgen tijdens en na de ziekenhuisopname te verminderen.”

Artsen en verpleegkundigen

Tijdens de studie in dertien ziekenhuizen in Nederland, kregen 757 patiënten van 65 jaar en ouder in het ziekenhuis een korte test die kijkt naar geheugen en andere mentale vermogens. Ook kregen artsen en verpleegkundigen de vraag of ze dachten dat deze patiënten problemen hadden met hun mentale vermogens. Verpleegkundigen herkenden bij 186 (58 procent) van de 323 patiënten met geheugenproblemen de problemen niet. Artsen bij 167 patiënten (52 procent) niet. Bij 135 patiënten (42 procent) hadden zowel de verpleegkundigen als de artsen niet door dat de patiënt deze problemen had.

Alzheimer Nederland

Gerjoke Wilmink, directeur van Alzheimer Nederland: “Het onderzoek maakt duidelijk dat de herkenning van geheugenproblemen tekortschiet in ziekenhuizen. En dat is alarmerend, want deze mensen ontvangen nu niet de juiste zorg. De behandeling kan bijvoorbeeld te intensief zijn of het risico op nadelige gevolgen veel meer vergroten dan gedacht. Door meer aandacht voor geheugenproblemen kunnen we veel ellende voorkomen. Wij roepen ziekenhuizen en zorgprofessionals dan ook op om hier snel mee aan de slag te gaan. Het belang van herkenning geldt niet alleen voor ziekenhuizen, maar voor de gehele samenleving. Met onze samen-dementievriendelijk trainingen willen we het bewustzijn van dementie in heel Nederland vergroten.”