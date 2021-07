Aantal ziekenhuisopnames neemt toe, coronabesmettingen stabiel maar hoog

De golf coronabesmettingen als gevolg van de versoepelde maatregelen is nog niet voorbij. Afgelopen etmaal zijn er 8932 besmettingen geregistreerd. Dat is iets lager dan de afgelopen week, toen het gemiddeld 10.000 mensen per dag waren. Er liggen nu 361 mensen met corona in het ziekenhuis.

Toename ziekenhuisopnames

De ziekenhuizen verwachten een verdere toename de komende tijd. Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers zei vorige week dat hij er rekening mee houdt dat het totale aantal opgenomen coronapatiënten kan stijgen tot circa 800. Hij verwacht dat ziekenhuizen dit aankunnen.

Inhaalzorg

Meer coronazorg betekent echter ook minder capaciteit voor het inhalen van uitgestelde behandelingen. Door de enorme druk die corona op de ziekenhuiszorg heeft gelegd, moet nog een ‘stuwmeer’ worden weggewerkt.

Niet ernstig ziek

Hoewel de besmettingscijfers nu ongeveer zo hoog zijn als op de piek van eind vorig jaar, is de verwachting dat nu een kleiner deel van de mensen die het virus oplopen in het ziekenhuis zal belanden. In de eerste plaats raken nu vooral jongeren besmet. Zij stonden achteraan bij de vaccinaties, juist omdat jonge mensen zelden zo ziek worden van het coronavirus dat ze moeten worden opgenomen. Verder blijkt uit tal van onderzoeken dat mensen die volledig zijn gevaccineerd, en desondanks besmet raken, een veel kleiner risico lopen om zo ziek te worden dat ze naar het ziekenhuis moeten.

Besmettingen

Maandag zijn er een kleine 9000 besmettingen gemeld. De afgelopen vijf dagen telde dagelijkse gemiddeld meer dan 10.000 coronabesmettingen. Ongeveer 85 procent van de positief geteste mensen is niet gevaccineerd. Demissionair minister Hugo de Jonge maakt daaruit op dat de besmettingen niet meer stijgen. Het is nog steeds veel te hoog. “Dat moet naar beneden.”

Geen extra maatregelen

Het Outbreak Management Team (OMT) is vrijdag bij elkaar geweest om de huidige situatie te bespreken en heeft besloten dat er geen reden is om extra maatregelen te nemen. Het kabinet neemt dat advies over.

Het kabinet heeft dit advies overgenomen. Ze zien extra streng toe op de horeca. Deze sector houdt zich volgens Rutte nog niet op alle plekken voldoende aan de maatregelen. Verder kwam het kabinet met een strakker advies over ventileren en benadrukt het kabinet nogmaals dat de norm (weer) is om thuis te werken. (Skipr redactie/ANP)