Ziekenhuispatiënten extra ziek door resistente bacterie

Ziekenhuispatiënten die ongemerkt tegen antibiotica resistente bacteriën bij zich dragen, hebben gemiddeld 14 procent kans om binnen een maand na opname een infectie te ontwikkelen die amper te bestrijden is. Dat schrijft Amsterdam UMC, dat de onderzoeksresultaten publiceert in The Lancet Infectious Diseases.

Bij bepaalde bacteriesoorten is de kans op narigheid zelfs 19 procent. Dit is een aanzienlijk risico, stellen de wetenschappers. De meeste patiënten in de betrokken onderzoeken waren ernstig ziek, met veel onderliggend lijden en meer kans op infecties.

Onderzoekers van de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie keken vooral naar de zogenoemde multiresistente Gram-negatieve bacteriën. Resistente bacteriën zitten vaak in de darmen, in de mondholte of op de huid van mensen. “Het dragerschap wordt een probleem zodra zij een infectie met die bacteriën krijgen, wat kan gebeuren bij een ziekenhuisopname. Is daarvan sprake, dan is deze lastig te behandelen. En dat bemoeilijkt de behandeling van de patiënten, die voor iets anders in het ziekenhuis zijn opgenomen”, aldus Amsterdam UMC.

Toenemend probleem

Resistentie van bacteriën tegen antibiotica is wereldwijd een toenemend probleem. “Deze resistentie maakt dat sommige infecties steeds moeilijker te behandelen zijn, hiervoor zijn slechts weinig en duurdere antibiotica beschikbaar. In sommige landen zijn al problemen met infecties met bacteriën die zo resistent zijn, dat er geen enkele behandeling mogelijk is”, aldus Amsterdam UMC.

De onderzoekers hopen met hun bevindingen nog meer onderzoek mogelijk te maken dat ertoe moet leiden dat er een aanpak wordt ontwikkeld van het groeiende probleem. Intussen kunnen zorgverleners extra attent worden gemaakt op de risico’s. (ANP)