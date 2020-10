‘Ziekenhuispersoneel moet blijven werken na melding corona-app’

Van zorgmedewerkers in ziekenhuizen wordt verwacht dat ze blijven werken, ook als ze via hun corona-app zien dat ze in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is. Dat is het beleid van de NVZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, meldt Trouw. Reden is dat de ziekenhuismedewerkers niet gemist kunnen worden. Ze moeten dan wel extra beschermingsmiddelen krijgen om besmetting van anderen tegen te gaan.

“De zorg heeft de ruimte om op basis van professionele inschatting en ervaring van de zorgverlener in specifieke situaties beredeneerd af te wijken”, aldus het ministerie van Volksgezondheid in de krant. Het ministerie kan leven met het afwijkende beleid van ziekenhuizen. In het algemeen is het dringende advies bij een melding op de corona-app juist om tien dagen in quarantaine te gaan. Er zijn volgens het ministerie genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, zowel bij regulier als preventief verbruik.

Geen dwang

“Er is geen sprake van ‘moeten’ of van dwang”, aldus een woordvoerder van NVZ. “Zeker in deze tijd is er geen werkgever die het in zijn hoofd haalt om zorgpersoneel te dwingen naar het werk te komen, al hebben we ze hard nodig. Alleen als de bedrijfsvoering in gevaar komt, kan volgens de medisch-specialistische richtlijnen een dringend verzoek worden gedaan, maar het is uiteindelijk aan de medewerker zelf om te besluiten of hij of zij komt of niet.”

Bluetooth uit in het ziekenhuis

Zorgpersoneel krijgt volgens de NVZ-woordvoerder vaak het advies bluetooth of de corona-app op het werk juist uit te zetten. “Als je met coronapatiënten werkt, geeft die app natuurlijk om de haverklap meldingen.”

Beschermingsmiddelen

“Het laatste oordeel om te komen werken is altijd aan de zorgprofessional”, benadrukt ook een woordvoerder van CNV Connectief, vakvereniging voor personeel in de publieke sector, waaronder zorgpersoneel. “Professionals moeten in alle situaties optimaal gebruik kunnen maken van persoonlijke beschermingsmiddelen.” (ANP)