Ziekenhuisschoonmaker kan reinigingsrobot naar coronakamer sturen

Een aantal ziekenhuisschoonmakers hoeft zich in het vervolg minder vaak op een kamer te wagen waar het coronavirus rondgaat. Ze krijgen hulp van een ontsmettingsrobot die ze op afstand kunnen bedienen.

De komende dagen krijgt het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem als eerste zo’n robot, aangekocht door de Europese Commissie. Mogelijk volgen nog andere Nederlandse ziekenhuizen in de komende maanden.

Tien minuten werk

De robots ontsmetten een ruimte niet met traditionele schoonmaakmiddelen, maar met ultraviolet licht. Een doorsnee ziekenhuiskamer is in tien minuten schoon.

Beschermende kleding

Niet alleen artsen en verpleegkundigen, maar ook schoonmakers in de zorg kregen het tijdens de corona-epidemie zwaar te verduren. Er is meer werk en dat is ook zwaarder, omdat het personeel beschermende kleding moet dragen.

Slovenië kreeg vrijdag al twee desinfectierobots van de commissie. Die heeft er tweehonderd gekocht. (ANP)