Ziekenhuistopvrouw wordt nieuwe voorzitter LHV

Mirjam van ’t Veld is per 1 juli benoemd als voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). De bestuursvoorzitter van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) volgt in deze rol Ella Kalfsbeek op, die sinds 2014 voorzitter is, maar haar tweede termijn om privéredenen niet afmaakt.

Van ’t Veld (1970) staat sinds 2017 aan het roer bij het ziekenhuis in Ede. Daarvoor was zij onder meer wethouder namens het CDA in Amersfoort, burgemeester van de gemeente Maarssen en in 2014 werd zij burgemeester van Amstelveen.

Overtuigingskracht

“Met haar komst verwelkomen we een krachtige belangenbehartiger voor huisartsen met oog voor de patiënt en een groot relevant netwerk”, zegt huisarts Ronald Morshuis, voorzitter van de benoemingscommissie. “Zij is in staat om de toekomst en de plaats van de huisartsenzorg met overtuigingskracht en lef te positioneren. Als verbinder, netwerker en inspirator staat zij voor een hechte vereniging.”

Spilfunctie

In haar nieuwe rol wil Van ’t Veld uitdragen hoe belangrijk de huisarts is binnen het zorgstelsel. “Als verpleegkundige leerde ik de zorg van binnenuit kennen en door de jaren heen ben ik vertrouwd geraakt met het hele gezondheidszorgsysteem”, zegt Van ‘t Veld. “De spilfunctie van de huisarts biedt maatschappelijk gezien kansen, maar voor individuele huisartsen en praktijken ook de nodige uitdagingen. Als voorzitter van de LHV wil ik er voor staan dat de huisarts wordt gezien in deze cruciale centrale rol.”

Ondersteunen

Een ander punt van aandacht is wat Van ’t Veld betreft de professionele ondersteuning van huisartsen. “Oog houden voor de mens achter de patiënt is voor mij een belangrijke drijfveer. Helemaal in een tijd waarin de steeds complexer wordende samenleving en zorginfrastructuur vragen om de juiste begeleiding van mensen. Vanuit mijn voorzittersrol kan ik hieraan bijdragen door huisartsen op professionele wijze te ondersteunen en vertegenwoordigen, samen met de vereniging.”

Werk-privé-balans

Van ’t Veld neemt bij LHV de voorzittershamer over van Ella Kalsbeek, die op 1 april afscheid neemt. In de periode tot haar aantreden op 1 juli neemt LHV-bestuurslid Carin Littooij de voorzittersfunctie waar. Kalsbeek maakte vorig jaar bekend wegens persoonlijke omstandigheden haar tweede termijn niet af te maken en te kiezen voor een andere werk-privé-balans. Volgens Medisch Contact heeft het besluit te maken met het feit dat haar man bijna drie jaar geleden de diagnose parkinson kreeg. De LHV dankt Kalsbeek voor haar tomeloze inzet voor de huisartsen en hun patiënten, voor de vereniging en voor haar daadkracht tijdens de corona-uitbraak.