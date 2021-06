Ziekenhuizen behandelen meer patiënten zonder corona

Ziekenhuizen krijgen steeds meer ruimte om patiënten met andere aandoeningen dan covid-19 te behandelen. Ze kunnen vaker de kritieke zorg leveren die binnen zes weken moet gebeuren. Ook zijn steeds meer operatiekamers in gebruik. Dat kan door de aanhoudende en snelle daling van het aantal opgenomen patiënten met de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt.

Dat maakt de NZa bekend in een update over de capaciteit in de zorg. Negen ziekenhuizen kunnen de zogeheten kritieke planbare zorg niet volledig leveren. Dat zijn de ingrepen die binnen zes weken moeten worden gedaan om gezondheidsschade te voorkomen. Vorige week konden vijftien ziekenhuizen niet al die ingrepen op tijd doen. De week daarvoor waren het er twintig en nog een week eerder 25.

Van de operatiekamers is 83 procent in gebruik. Vorige week maandag was dat 79 procent en de week daarvoor 76 procent. Huisartsen verwijzen 97 procent van het verwachte aantal mensen door naar ziekenhuizen. (ANP)