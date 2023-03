Ziekenhuizen bereiden zich voor op staking 16 maart

Medewerkers van tientallen ziekenhuizen doen vanaf donderdag 16 maart om 08.00 uur ’s ochtends 24 uur lang alsof het een zondag is. Dat wil zeggen dat in principe alleen spoedzorg doorgaat.

Elkerliek

Het ziekenhuis Elkerliek in Helmond laat weten dat personeel op “een groot aantal afdelingen” meedoet aan de actie. Afdelingen die nooit op zondag open zijn en op 16 maart ook meedoen aan de landelijke actiedag zijn helemaal gesloten, meldt het ziekenhuis. Bij het afzeggen van een afspraak wordt “nadrukkelijk rekening gehouden met de urgentie” van de zorg waar de patiënt voor kwam. Onder acute zorg vallen volgens Elkerliek onder meer spoedeisende ingrepen, opnames op de intensive cares en kraamafdelingen en geplande ingrepen en behandelingen voor kankerpatiënten.

Gelre Ziekenhuizen, Bravis en OLVG

In Apeldoorn en Zutphen zit Gelre Ziekenhuizen. Daar doen onder meer de afdelingen radiologie, verloskunde, meerdere operatiekamers en ook de spoedeisende hulp en intensive care mee aan de actiedag. “De spoedzorg gaat altijd door”, benadrukt Gelre. “Geplande afspraken voor niet-spoedeisende zorg, die in het geding komen door de actiedag, gaan wij in overleg met de patiënt verzetten.”

“De zorg voor opgenomen patiënten, spoedpatiënten, oncologische patiënten en kinderen gaat altijd door”, benadrukt ook het Bravis Ziekenhuis met locaties in Roosendaal en Bergen op Zoom. “Dat geldt ook voor de verloskundige zorg.” Op de meeste afdelingen kan de zorg de 16e gewoon doorgaan, laat het ziekenhuis weten. “Waar een onderzoek of behandeling als gevolg van de zondagsdienst niet door kan gaan, nemen wij persoonlijk contact met u op.”

Ook andere ziekenhuizen geven aan dat patiënten worden geïnformeerd als hun afspraak wordt geannuleerd vanwege de staking. “Als u niets van ons hoort, gaat uw afspraak gewoon door”, laat onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG weten.

10 procent cao-verhoging

Het ziekenhuispersoneel staakt om een betere cao af te dwingen. De ziekenhuizen hebben een gespreide loonsverhoging geboden: 5 procent nu, nog eens 5 procent aan het einde van het jaar en 3 procent in 2024. De vakbonden willen dat de lonen dit jaar met 10 procent omhooggaan. Verder willen de bonden onder meer betere afspraken over werktijden en roosters. (ANP)