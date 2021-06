Maakten ziekenhuizen zich vorig jaar nog ernstige zorgen over hun financiële gezondheid, nu blijkt dat ze het coronajaar opvallend goed hebben doorstaan. De instellingen kregen te maken met een extreem zware belasting en moesten veel reguliere behandelingen uitstellen. Dat dwong hen extra steun te vragen van overheid en zorgverzekeraars. Met resultaat. De jaarverslagen laten een gezond jaar zien, met in sommige gevallen betere prestaties dan in 2019, meldt het FD.

Omzet

Gemiddeld boekten 37 instellingen, samen goed voor 61 procent van de inkomsten in de sector, een winstmarge van 1,4 procent. Dat was evenveel als in 2019. De omzet steeg met 5,5 procent, blijkt uit een analyse in de krant van tot nu toe gepubliceerde jaarcijfers door inkoopcoöperatie voor de zorg Intrakoop. Nederlandse ziekenhuizen hebben geen winstoogmerk, dus positieve resultaten komen ten goede aan de reserves. (ANP)