‘Ziekenhuizen declareerden te veel coronasteun’

Zo bevestigt de Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar dat hij over 2022 en 2023 6 miljoen euro te veel aan coronatoeslagen heeft gedeclareerd. Zorgverzekeraars onderzoeken nu om hoeveel ziekenhuizen, hoeveel fouten en hoeveel geld het precies gaat.

Tijdens de coronapandemie moesten ziekenhuizen allerlei extra kosten maken om coronapatiënten te behandelen. Om ervoor te zorgen dat ziekenhuizen niet in de financiële problemen zouden komen, is in 2020 een aantal collectieve regelingen opgetuigd, waarbij ziekenhuizen extra geld kregen van zorgverzekeraars. “Het lijkt erop dat mogelijk meerdere ziekenhuizen na onjuiste declaraties te veel geld hebben gekregen”, zegt een woordvoerster van Zorgverzekeraars Nederland, dat nu “zorgvuldig onderzoekt of het premiegeld wel juist is besteed”. (ANP)