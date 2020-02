Ziekenhuizen en ambulancediensten lozen zzp’ers

‘Onverantwoord en ondoordacht’

De eerste signalen dateren volgens de branchevereniging van eind december en sindsdien nemen steeds meer zorgorganisaties afscheid van zzp’ers. Dit wordt volgens Lex Tabak van SoloPartners aangewakkerd door het regeringsbeleid. “Er werken duizenden zzp’ers in ziekenhuizen, vaak op gespecialiseerde functies met grote tekorten. De Rijksoverheid heeft de zzp-wetgeving jarenlang stil gelegd en opeens wordt er in de zesde versnelling gehandeld. Dat is onverantwoord en ondoordacht.”

Sectorgericht toezicht

De bezorgde zzp’ers wijzen onder meer op de aankondiging van staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) dat zij de Belastingdienst opdracht heeft gegeven om in een deel van de zorg met sectorgericht toezicht op zzp-wetgeving te starten. Daarnaast liet minister De Jonge zich in het televisieprogramma MAX Meldpunt zeer negatief uit over zorgzelfstandigen. Ook de adviezen voor de commissie Borstlap om de arbeidsmarkt te hervormen en zelfstandigheid te ontmoedigen passen in die lijn.

Werkdruk

“De bewindslieden hopen zelfstandigheid zó onaantrekkelijk te maken dat de professional weer een ‘gewone’ werknemer wordt. Maar dat is nergens op gebaseerd.” SoloPartners vreest dat patiënten de dupe zijn, wanneer alleen vaste krachten aan het werk kunnen. “Ook mét zzp’ers op de werkvloer is de werkdruk in de zorg al gevaarlijk hoog.”