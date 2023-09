Ziekenhuizen en zbc’s zagen omzet minder hard stijgen in 2022

De bedrijfsopbrengsten van categorale ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra (zbc’s) zijn in 2022 gemiddeld met vier procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. De stijging was daarmee een stuk lager dan in 2021 toen er gemiddeld 11 procent bijkwam. Dat blijkt uit een jaaropgaven-analyse van Kompas in Zorg en BS Health Consultancy .

Categorale ziekenhuizen en zbc’s onderling vergelijken op hun bedrijfsmatige performance is geen eenvoudige opgave, stellen de analisten voorop. “Categorale ziekenhuizen en zbc’s kennen veel diversiteit in grootte en behandelaanbod. Veelal zijn de zorgorganisaties gespecialiseerd in bepaalde specialismen en aandoeningen. De zbc’s zijn vaak stichtingen die de contracten met de zorgverzekeraars sluiten en zorgdragen voor de facturatie. De zorg wordt veelal uitgevoerd door andere aparte verbonden rechtspersonen en vennootschappen. Dit maakt dat de inzichtelijkheid van de kostenopbouw veelvuldig beperkt is en het resultaat “maakbaar”.”

Omzet als graadmeter

De ontwikkeling van de de omzet, ofwel de totale bedrijfsopbrengsten, is wel een betekenisvolle graadmeter, stellen Kompas in Zorg en BS Health Consultancy in hun meest recente factsheet. Uit hun analyse van de gedeponeerde jaaropgaven over 2022 blijkt dat de omzet van de categorale ziekenhuizen en zbc’s in 2022 gemiddeld is gestegen met ruim 4 procent ten opzichte van 2021. De ziekenhuizen zagen de bedrijfsopbrengsten in 2022 met ongeveer 3,5 procent stijgen.

De bedrijfsopbrengsten zijn bij de categorale ziekenhuizen en zbc’s in 2022 minder hard gestegen dan een jaar ervoor. In 2021 bedroeg de stijging nog gemiddeld 11 procent. Bij de ziekenhuizen groeiden de bedrijfsopbrengsten in 2021 ten opzichte van 2020 met ongeveer 3 procent, aldus de analisten.

De zorgorganisaties waarbij de totale bedrijfsopbrengsten in 2022 zijn gestegen liggen in het witte vlak boven de diagonaal. Hoe verder de bol boven de diagonaal hoe groter de stijging is van de totale bedrijfsopbrengsten in 2022 ten opzichte van 2021. De grootte van de bol geeft het rendement (resultaat / totale bedrijfsopbrengsten) in 2022 weer zoals deze is opgenomen in de jaarrekening. Onderverdeeld in drie categorieën: 0% of een negatief rendement, een rendement tussen de 0% en 2,5% en een rendement van meer dan 2,5%.