Ziekenhuizen krijgen geen extra financiële steun van Kuipers

“De bijdrage van VWS aan de ziekenhuizen voor 2023 is 3 miljard euro. Dat is 800 miljoen meer dan het jaar daarvoor”, aldus een woordvoerder. “Daarmee is dit jaar voldoende prijscompensatie beschikbaar om ziekenhuizen te compenseren voor hogere kosten en de inflatie.”

VWS “begrijpt de zorgen die Melkert kenbaar heeft gemaakt”. NVZ-voorzitter Ad Melkert zei dinsdag op Zorgvisie dat als er geen financiële steun komt om de hoge inflatie, energiekosten, investeringen voor de Green Deal en de flinke salarisstijging in de nieuwe cao te betalen, er geen geld overblijft om de plannen van IZA en Green Deal uit te voeren. Melkert: “Kuipers en de zorgverzekeraars leggen een bom onder IZA en de Green Deal als ze niet meebetalen.”

VWS laat weten dat het regelmatig in overleg is met NVZ en Melkert. De woordvoerder wijst erop dat het ministerie dit jaar de ziekenhuizen al steunt met 3 miljard euro via de OVA (Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling). Die is voor dit jaar 4,7 procent.

Voldoende ruimte

“We houden in de begroting voor dit jaar al genoeg rekening met de inflatie”, merkt VWS op. “Daarmee maken we, als verantwoordelijke voor het zorgstelsel, voldoende ruimte voor werkgevers in de zorg om goede salarisafspraken te kunnen maken met de bonden.”

Dinsdag wees NVZ de salariseisen af die de bonden in een ultimatum hadden gesteld. Daardoor worden acties voorbereid voor half maart.

Mochten de loonontwikkeling en de inflatie dit jaar hoger uitvallen dan verwacht, dan werkt dat door in de OVA voor 2024, laat het ministerie weten. Overigens benadrukt VWS dat het geen partij is in de cao-onderhandelingen.