Ziekenhuizen krijgen uitstel voor pgo-deadline

De oorspronkelijke deadline voor het halen van de 5 procent-norm was 30 september. Diverse ziekenhuizen worstelden daarmee, onder meer omdat ze vinden dat de persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo) nog gebrekkig functioneren en weinig meerwaarde bieden aan de patiënt.

Zo voerde Tergooi MC onlangs praktijktesten uit met de eigen cliëntenraad. Daaruit blijkt dat een groot deel van de gebruikers moeite heeft zijn of haar weg te vinden in het pgo. Zelfs een basale handeling als het aanmaken van een account is soms problematisch, werd onlangs bekend in een artikel in Zorgvisie.

Lastig enthousiasmeren

Die situatie maakt het lastig om in een maand tijd 5 procent van de patiënten ervoor te enthousiasmeren. Terwijl, als ze die norm niet halen ziekenhuizen de VIPP5-subsidie van een kleine twee ton terug moeten betalen. Die dreiging is door het uitstel voorlopig voorbij. De technische realisatie moet wel nog wel voor 30 september rond zijn. Individuele ziekenhuizen kunnen ook daarvoor uitstel aanvragen, als ze dat goed kunnen onderbouwen.

Wanneer de inmiddels beruchte 5 procent-norm gehaald moet worden, is nog niet bekend. Dat zal ergens in 2023 zijn, staat op de website van het VIPP-programma.