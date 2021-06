Ziekenhuis kan ic-capaciteit afschalen naar niveau van voor corona

De ic-capaciteit in Nederlandse ziekenhuizen kan verder worden afgeschaald, zo heeft het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) besloten. Per maandag 7 juni kan de landelijke capaciteit worden teruggebracht naar minimaal 1150 bedden, het niveau van voor de coronapandemie.

“Het aantal Covid-patiënten in de ziekenhuizen is afgelopen tijd fors gedaald en deze daling zet door”, aldus het LNAZ. Tussen de ziekenhuizen en regio’s zijn steeds minder overplaatsingen van coronapatiënten. Daarom is besloten dat de ic-capaciteit kan worden teruggebracht tot minimaal 1150 bedden. Regio’s kunnen er zelf voor kiezen om voor de intensive cares een hoger aantal bedden te hanteren. (ANP)