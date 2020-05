‘Ziekenhuizen kunnen slechts een derde van aantal patiënten aan’

Ziekenhuizen zijn niet in staat om de achtergebleven planbare zorg snel in te halen. “We kunnen slechts een derde van het normale aantal patiënten fysiek ontvangen”, zegt Robin Peeters, voorzitter van de Nederlandse Internistenvereniging (NIV), internist in het Erasmus MC en lid van de klankbordgroep van de FMS die de hervatting van de reguliere poliklinische zorg vormgeeft.

Tips voor specialisten

De FMS is bezig met een handreiking met tips voor medisch specialisten om de reguliere (inhaal)zorg sneller te laten verlopen. De handreiking is waarschijnlijk volgende week klaar, zegt Peeters, één van de betrokkenen bij het opstellen van het document.

Wachtkamers

De hygiënemaatregelen in de ziekenhuizen dwingen medisch specialisten een beperkt aantal mensen in de wachtkamers te houden. Patiënten moeten wachten totdat de vorige patiënt is vertrokken van zijn consult of behandeling. Bovendien zijn de medisch specialisten, assistenten en verpleegkundigen veel tijd kwijt om voor zichzelf en de aanwezige apparatuur de hygiëne te bewaken.

In de handreiking staan onder meer suggesties om de patiëntenstromen te reguleren. Eén daarvan is de mogelijkheid om avondpoli’s in te richten. ’s Avonds zijn de bezoeker- en patiëntstromen veel kleiner en kunnen dus soepeler verlopen. Peeters hoopt dat met de handleiding de poliklinische capaciteit toeneemt.

Beeldbellen

Een deel van de consulten is volgens Peeters telefonisch te doen via (beeld)bellen, maar dat geldt in lang niet alle gevallen: “Bovendien, als beeldbellen voor iemand niet werkt, moet je hem of haar alsnog fysiek laten komen – wat juist dubbel werk is. Alles bij elkaar kost planbare zorg nu veel meer tijd. Zelfs bij twee à drie uur extra per dag werken, kunnen we veel minder dan de helft doen dan vroeger. De achterstand wegwerken die er nu in de zorg is, dat wordt heel moeilijk.”

Peeters is tegenstander van corona- en niet-coronaziekenhuizen om de inhaalzorg te versnellen: “Je zou daarmee alle werkende structuren binnen ziekenhuizen ontregelen. Bovendien is het voor het personeel niet vol te houden. Daarbij komt dat als een patiënt in een coronaziekenhuis een probleem met zijn nieren of darmen krijgt, daarvoor snel een arts en apparatuur beschikbaar moet zijn.”

Kansloos

Ook vice-voorzitter David Jongen van de NVZ zei woensdag op Zorgvisie dat voorlopig nog maar de helft van de reguliere zorg kan worden hervat. “Het idee dat we die achterstand zorg dit jaar nog gaan goed maken is volstrekt kansloos”, stelt Jongen, tevens bestuursvoorzitter van het Zuyderland Ziekenhuis. In een 1,5-meter ziekenhuis kun je veel minder patiënten ontvangen. Dus die omzetderving gaat door. Dus we gaan never-nooit-niet de afgesproken omzet halen die in onze begroting staat.’

Woensdag maakte de NZa bekend dat het aantal doorverwijzingen steeds verder oploopt. De omvang van de uitgestelde zorg betreft minimaal 647.000 verwijzingen die zonder de coronacrisis wel waren gedaan, stelt de zorgautoriteit. De NZa verwacht dat er nog meer zorg is uitgesteld van verwijzingen die wel zijn gedaan in of voor de coronacrisis, maar waar een behandeling vervolgens uitbleef.

Longembolie

Peeters maakt zich vooral zorgen over de ouderen. Zij hebben vaker klachten, maar stellen hun zorgvraag uit angst voor besmetting met het Covid-19-virus uit: “Ze denken bijvoorbeeld dat ze een onschuldige ontsteking hebben aan hun been, maar dat kan een trombose zijn. Daarvan kunnen stolsels losschieten en een longembolie veroorzaken. Als je er als medisch specialist op tijd bij bent, kun je dit soort complicaties voorkomen.”