NZa: 647.000 verwijzingen blijven uit door coronacrisis

De toezichthouder presenteert een analyse over reguliere zorgbehandelingen in ziekenhuizen ten tijde van de coronacrisis op basis van cijfers van onder meer ZorgDomein.

Diep dal

In totaal ontbreken er 647.000 verwijzingen ten opzichte van wat je normaal zou mogen verwachten, schat de toezichthouder. De NZa verwacht dat er nog meer zorg is uitgesteld van verwijzingen die wel zijn gedaan in of voor de coronacrisis, maar waar een behandeling vervolgens uitbleef.

In de grafiek hieronder toont de zalmkleurige lijn het dal in de verwijzingen naar het ziekenhuis in de coronacrisis. Volgens de NZa daalde het aantal verwijzingen vooral het sterkst bij specialismen als dermatologie en orthopedie. Bij de gynaecologie namen de verwijzingen minder sterk af en bij de cardiologie herstelde het aantal verwijzingen erg snel.

Aantal verwijzingen verdubbelt weer

In het rapport van de NZa blijkt dat huisartsen in de eerste volledige week in mei weer meer zijn gaan doorverwijzen naar het ziekenhuis. Dit gebeurde in alle regio’s. In totaal registreerde de NZa in de weken voor de coronacrisis gemiddeld 100.000 verwijzingen en vanaf half maart viel dat terug tot maar 26.000 eind maart.

In de week van 4 tot 10 mei liep het aantal verwijzingen weer op naar 62.000, ondanks een kortere werkweek met Bevrijdingsdag.

Biblebelt blijft achter bij hervatting

De NZa ziet grote verschillen in de hervatting van behandelingen. “Waar in heel het land het aantal ziekenhuisbehandelingen scherp daalde, stabiliseerde dit in de loop van april in de meeste regio’s. In een band van Zuidwest-Nederland naar het oosten bleef het aantal patiënten dat in een ziekenhuis werd behandeld echter dalen”, schrijft de NZa.

Die band gaat van Zeeland en het onderste deel van Zuid-Holland, via de provincie Utrecht richting Zwolle. Daar waar de Biblebelt ligt dus. Bij navraag kan de NZa niet verklaren waarom juist in deze regio’s het aantal behandelingen nog niet oploopt.

Kijkende naar specialismen daalt eigenlijk overal nog het aantal geregistreerde klinische opnames, blijkt uit de NZa-cijfers. Zie ook de grafiek hieronder. Wel zegt de toezichthouder dat het aantal registraties in sommige ziekenhuizen niet helemaal up-to-date is.

Polikliniekbezoeken (januari tot mei)

Urgente zorg

Bij de hervatting kunnen ziekenhuizen gebruik maken van urgentielijsten, die zijn opgesteld met de beroepsgroepen. Welke zorg moet het eerst weer hervat worden? De NZa publiceert gegevens van het Zorginstituut waaruit blijkt dat 12 procent van de behandelingen binnen 24 uur moet gebeuren en nog eens bijna 11 procent binnen een week. Ongeveer een kwart van de behandelingen is uitstelbaar en mag langer dan drie maanden wachten.

Urgente van hoog A, naar laag G.

‘Helft reguliere zorg mogelijk’

David Jongen, vicevoorzitter bij de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) schat dat voorlopig nog maar 50 procent van de reguliere zorg kan worden hervat. Dat zegt hij in dit interview met Zorgvisie, waarin hij ook zijn zorgen uitspreekt over de financiële onzekerheid waarin de ziekenhuizen zitten, nu een definitief steunpakket op zich laat wachten. Wel krijgen de ziekenhuizen al voorschotten ter hoogte van 100 procent van hun normale omzet.