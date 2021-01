Ziekenhuizen leverden in december meer zorg dan verwacht

In het voorjaar was er een grote terugval als gevolg van de coronamaatregelen, maar in de zomer was er een inhaalslag. Ziekenhuizen hebben “tijdens de tweede en de derde golf fors meer reguliere zorg geleverd dan tijdens de eerste golf”, ziet de autoriteit nu. Het aantal operaties lag bij de meeste specialismen in december weer op normaal niveau, uitgezonderd orthopedie en keel-, neus- en oorheelkunde.

Ziekenhuizen meldden dat ze in december het aantal beschikbare operatiekamers moesten afschalen, zelfs uiteindelijk tot 50 procent. Maar ondanks de afschaling zijn er dus veel operaties geweest. Dit kan volgens de autoriteit komen doordat er minder complexe en tijdrovende operaties zijn uitgevoerd. die ondanks de crisis wel goed in te plannen waren. Voor zulke ingrepen zijn ook niet zoveel IC-bedden nodig, die zoals bekend veelal bezet worden door coronapatiënten.

“Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat één complexe operatie (met risico op nazorg op de IC) niet door kon gaan, maar in plaats hiervan meerdere laag complexe en minder tijdrovende operaties plaats konden vinden”, licht de autoriteit de veronderstelling toe.

Het aantal verwijzingen naar specialisten, ook het aantal verwijzingen bij klachten die kunnen duiden op kanker, blijft nog achter. Dat ligt in totaal op 77 procent van wat normaal zou zijn. Specifiek voor verschijnselen die doen denken aan kanker ligt het hoger, op 83 procent. (ANP)