Ziekenhuizen Oost-Nederland concentreren operaties endeldarmkanker in Almelo

De ziekenhuizen MST, ZGT, SKB en Saxenburgh afspraken gemaakt over de concentratie van een deel van de kankerzorg in Oost-Nederland.

Patiënten met endeldarmkanker waarbij het laatste deel van de dikke darm chirurgisch moet worden verwijderd, worden op termijn in ZGT in Almelo geopereerd door chirurgen uit de verschillende ziekenhuizen. Het gaat daarbij om zo’n honderd ingrepen per jaar, zo laten de ziekenhuizen weten.

Voor de operatie is vaak chemotherapie en/of bestraling noodzakelijk. Deze behandeling blijft binnen het behandelend ziekenhuis dichtbij de patiënt. “Doordat de ziekenhuizen hier samen in optrekken, ontstaat meer expertise bij het behandelend team en gaat de kwaliteit van de ingrepen omhoog. Daarnaast wordt voorkomen dat deze zorg mogelijk op den duur uit de regio verdwijnt waardoor patiënten nog verder moeten reizen”, aldus de ziekenhuizen.

Operatierobot

De operaties worden in Almelo op een operatierobot uitgevoerd. Inmiddels is in ZGT een tweede operatierobot aangeschaft zodat meer operaties op deze manier uitgevoerd kunnen worden. De verwachting is dat begin volgend jaar alle endeldarmkanker operaties in ZGT plaats vinden.

Naast concentratie van de operaties, zal ook een regionaal multidisciplinair overleg ingericht worden. In dit wekelijks overleg wordt de zorg voor alle patiënten met endeldarmkanker met betrokken specialisten besproken.

Samenwerking in de regio

MST en ZGT werken al langer samen in Twente. Voor wat betreft de oncologische zorg wordt daarin nauw samengewerkt met Saxenburgh in Hardenberg en SKB in Winterswijk in het regionaal oncologienetwerk ‘ONZ netwerk’.