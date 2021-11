Ziekenhuizen openen helikopterplatforms voor coronapatiënten

Ziekenhuis Rivierenland in Tiel heeft het helikopterplatform deze week vrijgemaakt voor gebruik. Het ziekenhuis noemt het “geen fijne ontwikkeling. Het betekent namelijk dat er niet altijd plek is voor een patiënt in een ziekenhuis in de buurt.” Het helikopterplatform was in het voorjaar van 2020, tijdens de eerste coronagolf, ook tijdelijk geopend.

Parkeerplaatsen

IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft vanaf donderdag weer een landingsplaats voor helikopters ingericht, bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Een aantal parkeerplaatsen wordt ervoor afgezet. Reden is de toename van het aantal coronapatiënten. “We realiseren ons dat een (tijdelijke) helikopter landingsplaats verre van ideaal is in een woonwijk”, aldus het ziekenhuis in een persbericht. “In deze periode is het echter van levensbelang voor onze patiënten.”

Het helikopterplatform van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch heropent deze week ook, net als in 2020. “Via het platform kunnen patiënten met corona per helikopter worden overgebracht naar ons ziekenhuis of vanuit ons ziekenhuis naar elders in het land of buitenland”, licht het ziekenhuis toe. (ANP)