Ziekenhuizen: personeel heeft tijd nodig om te herstellen

Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers “werken al meer dan een jaar onder extreem hoge druk om de zorg aan corona- en niet-coronapatiënten in de lucht te houden”, zegt voorzitter Ad Melkert van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Daarvoor verdienen ze “lof en waardering”, maar ze hebben volgens Melkert ook tijd nodig om zich te herstellen.

Uitgestelde zorg

Demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) presenteerde donderdag een plan om de uitgestelde zorg in te halen. Het is de bedoeling dat de meest dringende behandelen weer binnen zes weken kunnen worden uitgevoerd. Nu is dat niet overal mogelijk. De operaties en behandelingen die zijn uitgesteld, moeten in principe dit jaar alsnog worden uitgevoerd. Maar het kan zijn dat het tot in 2022 duurt om de achterstanden weg te werken.

Meer geld

De NVZ wil dat de mensen die in de zorg werken meer geld krijgen. De overheid moet geld vrijmaken “voor een passende en structurele verbetering van de beloning en arbeidsvoorwaarden van het zorgpersoneel”, aldus de koepel. (ANP)