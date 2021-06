Ziekenhuizen schrijven corona-vaccinatie niet bij in gele boekje

Voorlopig stempelen ziekenhuizen niet in het gele vaccinatieboekje. Een officieel vaccinatiebewijs van de Rijksoverheid en het RIVM, ook geldig in het buitenland, wordt komende maand verwacht. Voor gevaccineerde mensen geldt dat zij hun registratiekaart met vaccinaties goed moeten bewaren.

De GGD’en registreren hun covid-19-vaccinaties niet alleen op de persoonlijke registratiekaarten, maar ook in gele ‘vaccinatieboekjes’. Die gele boekjes gelden echter internationaal niet als officieel vaccinatiebewijs. Eerder deze week kwam er ten onrechte een bericht in de media dat je bij ziekenhuizen wel een stempel kon krijgen in het gele boekje, maar dat is dus niet het geval, aldus het Amsterdam UMC in een online bericht.

Officieel vaccinatiebewijs

Het RIVM en de Rijksoverheid werken momenteel samen aan een officieel vaccinatiebewijs. Dat zal zowel binnen Nederland geldig zijn als in het buitenland.

Toestemming

Voor mensen die in het Amsterdam UMC gevaccineerd zijn geldt dan dat het ziekenhuis ervoor zorgt dat de gegevens, na uw toestemming, bij het RIVM terechtkomen. Vanaf 1 juli Is dan het officiële vaccinatiebewijs beschikbaar via de CoronaCheck-app van de Rijksoverheid. (Amsterdam UMC)