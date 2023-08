Ziekenhuizen scoren slechter op heropnames en ligduur

Patiënten moesten in 2022 vaker terugkomen naar het ziekenhuis voor een heropname. Ook is de onverwacht hoge ligduur in 2022 gestegen vergeleken met 2021. Dat blijkt uit een analyse van Kompas op zorg & BS Health Consultancy .

Bron: Kompas in Zorg

Alle ziekenhuizen houden bij hoe lang patiënten na een opname binnen hun muren verblijven en hoe vaak patiënten opnieuw moeten worden opgenomen. Ligduur en heropnames zijn indicatoren voor de algemene kwaliteit van een ziekenhuis. Het zijn twee indicatorn waarnaar ook de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar kijkt.

Ligduur en heropnames

Bij de onverwacht hoge ligduur gaat om het percentage patiënten dat minstens 50 procent langer verblijft in het ziekenhuis dan verwacht. Bij heropnames wordt gekeken hoe het aantal werkelijke heropnames zich verhoudt tot het verwachte aantal heropnames.

Correctie cijfers

Kompas in Zorg en BS Health Consultancy hebben een factsheet gepubliceerd met de scores over 2022 per ziekenhuis van deze twee indicatoren en de ontwikkeling ten opzichte van 2021. Voor de twee indicatoren geldt dat voor de berekening de klinische opnamen voor covid-19 zijn uitgesloten. Bij de berekening wordt standaard rekening gehouden met de leeftijd van de patiënt, de hoofddiagnose en een eventuele hoofdverrichting die de patiënt heeft ondergaan. Bij de cijfers over heropnames is ook gecorrigeerd voor factoren die de kans op een heropname kunnen beïnvloeden.

Onverwacht lange ligduur

Over de hele linie doen ziekenhuizen het gemiddeld genomen in 2022 slechter dan in 2021, zowel voor onverwacht lange ligduur als heropnames. Bij alle subcategorieën (umc, topklinisch en perifeer zieknehuis) is de gemiddelde score van de indicator ‘onverwacht lange opnameduur’ gestegen. Het gemiddelde percentage onder alle Nederlandse ziekenhuizen is gestegen van 15,2 procent in 2021 naar 15,8 procent in 2022.

Maar er zijn enkele uitzonderingen. In de grafiek is te zien dat onder meer het ETZ Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg, het Amsterdam UMC en het Tjongerschans in Heerenveen het juist beter doen in 2022.

Heropnames

Bij de indicator ‘heropnamenratio’ (waarbij het werkelijke aantal heropnamen wordt gedeeld door het verwachte aantal heropnamen) geldt ook dat voor alle subcategorieën de gemiddelde ratio’s zijn gestegen. De gemiddelde heropnamenratio onder alle Nederlandse ziekenhuizen is gestegen van 92 in 2021 naar 99 in 2022.

Ook bij heropnames zijn er enkele uitzonderingen. De Ommelander Ziekenhuis Groep, het Zaans Medisch Centrum, Rivas Beatrixziekenhuis en Gelre Ziekenhuizen hebben zich in 2022 juist verbeterd. In de figuren liggen de ziekenhuizen waarbij de ratio wel is verbeterd over 2022 ten opzichte van 2021 in het witte vlak boven de diagonaal.

Bron: Kompas in Zorg

Umc’s, stz en perifere ziekenhuizen

De scores op beide indicatoren zijn voor umc’s relatief hoger. Voor de perifere ziekenhuizen zijn de scores over het algemeen lager. De topklinische ziekenhuizen scoren gemiddeld. Daarom is het belangrijk om de score van een ziekenhuis vooral af te zetten ten opzichte van het gemiddelde in zijn peergroup (umc, topklinisch of perifeer) om een duiding aan deze score te kunnen geven. Een uitgebreide analyse van de algemene kwaliteitsgegevens per ziekenhuis is te raadplegen via de webbased informatie- en analysetool Kompas in Zorg.