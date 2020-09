Ziekenhuizen spreiden weer patiënten vanwege coronadrukte

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen neemt verder toe. “In een enkele regio” zijn patiënten weer verplaatst naar andere ziekenhuizen, omdat het te druk begon te worden. Dat meldt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Het is voor het eerst in maanden dat dit gebeurt. Om welke regio’s het gaat, is niet bekend. Patiënten zijn nog niet overgebracht naar andere delen van het land.