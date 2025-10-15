Skipr

Ziekenhuizen trainen AI zonder data te delen

,

Nederlandse ziekenhuizen gaan werken samen aan de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) zonder patiëntgegevens uit te wisselen.

Met ‘Health-AI’ kunnen AI-modellen leren van medische data die lokaal blijft, met volledige waarborging van privacy en veiligheid. Dit heet federated learning. Het project staat onder leiding van Andre Dekker, hoogleraar Clinical Data Science bij MAASTRO Clinic, het Maastricht UIMC+ en de Universiteit Maastricht.

Longtumoren

De technologie is gebaseerd op de Personal Health Train-aanpak en het ‘vantage6-framework’. De verwachting van Dekker is dat de AI modellen die getraind en gevalideerd zijn door middel van federated learning als praktijkvoorbeeld voor automatische contouring van longtumoren worden toegepast.

Health-AI wordt gedragen door Maastro, Medical Data Works, Radboud UMC, NKI-Antoni van Leeuwenhoek, Isala Zwolle, UMC Groningen, Maastricht University, TNO, Philips, BranchKey, Roseman Labs, IQVIA, SURF, Linksight en Health-RI. 

Subsidie

Het project kreeg een subsidie van 9 miljoen euro van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) via het Nationaal Groeifondsprogramma AiNed (nu AI Coalitie 4 NL).

Ziekenhuizen trainen AI zonder data te delen
