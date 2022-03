Ziekenhuizen versoepelen coronamaatregelen voorzichtig

Nederland heeft de meeste coronamaatregelen woensdag vooralsnog afgeschaft, maar ziekenhuizen houden er nog een eigen beleid op na en versoepelen niet of maar een beetje. De reden is hun kwetsbare doelgroep.

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem bijvoorbeeld houdt de maatregelen op eigen terrein gewoon nog volop in ere. “De besmettingscijfers zijn nog erg hoog”, benadrukt het voorzichtige hospitaal. “Omdat in ons ziekenhuis veel kwetsbare mensen komen die we zo veel mogelijk willen beschermen tegen het virus, gelden deze versoepelingen niet in het Slingeland Ziekenhuis.”

UMC Utrecht

Het UMC Utrecht versoepelt wel, maar mondjesmaat: “We laten niet alles los.” Mondkapjes in de publieke ruimtes van het ziekenhuis en 1,5 meter afstand houden van elkaar hoeft echter niet meer, aldus het centrum op de eigen site. Maar “handen schudden doen we liever niet”, zegt het.

Voorzichtig blijven

In het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk vragen ze de bezoekers een mondkapje te blijven dragen en 1,5 meter afstand te houden. “Ook na 23 maart 2022. Daarnaast blijven andere coronamaatregelen gelden in ons ziekenhuis”, aldus het Rode Kruis. Amsterdam UMC blijft ook maar liever op zijn hoede en houdt een aantal van de beperkingen en maatregelen overeind. “Want hoewel het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten is gedaald, is het coronavirus nog steeds onder ons.”

Ook het OLVG in de hoofdstad handhaaft “enkele” maatregelen: “In OLVG kunnen we voor een deel versoepelen. Maar, we blijven voorzichtig. Er blijven enkele coronamaatregelen gelden.” Het dragen van een mondkapje is verplicht op de verpleegafdelingen en in de spreek- en onderzoekskamers. Maar bij binnenkomst in het ziekenhuis en in de gangen is het dragen van een mondkapje niet meer nodig, vindt het OLVG.

Mondmasker

Met ingang van woensdag hoeven patiënten, begeleiders en bezoekers in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch geen medisch mond-neusmasker meer te dragen. Maar “hoewel alle patiënten vanaf woensdag weer een begeleider mee mogen nemen naar een afspraak, vragen we nog steeds om zo veel mogelijk alleen te komen als dat kan.” Rijnstate Arnhem houdt nog even vast aan de meeste coronamaatregelen, zoals het dragen van een mond-neusmasker en het houden van 1,5 meter afstand. (ANP)