Ziekenhuizen versoepelen coronaregels, afstand houden blijft norm

Afstand

Het Radboudumc ziet het niet zitten om al verregaand te versoepelen. Ook niet nu het kabinet heeft besloten dat 1,5 meter afstand houden niet per se meer hoeft. De verplichting is gewijzigd in een “dringend advies”. Het academische ziekenhuis in Nijmegen houdt er echter aan vast en blijft voorlopig ook gezondheidsvragen stellen en mondkapjes uitdelen bij de ingang.

Kwetsbaar

“Juist in een umc als het Radboudumc komen veel patiënten die een zeer kwetsbare gezondheid hebben en vaak, ondanks vaccinatie, onvoldoende beschermd zijn tegen het virus”, legt het ziekenhuis uit. Wel zijn vanaf zaterdag twee bezoekers per dag toegestaan en mogen patiënten die dat willen weer een begeleider meenemen.

Mondkapje

Het Zeeuwse Adrz zit ook op de voorzichtige lijn. “In belang van alle patiënten, bezoekers en zorgmedewerkers en vrijwilligers blijven de coronamaatregelen van kracht in de Zeeuwse ziekenhuizen, ook na 25 september.” Dat betekent ook hier: 1,5 meter afstand houden en mondkapjes dragen. Die redenatie volgt ook onder meer het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem.

Regio-afspraken

In sommige delen van het land hebben ziekenhuizen regionaal afspraken gemaakt. Zo wordt in Noord-Nederland – waar onder meer het UMCG in Groningen en ziekenhuizen in Drenthe en Friesland onder vallen – overal de 1,5 meter afstand en de mondkapjesplicht behouden.

Zitplaatsen

In Bergen op Zoom en Roosendaal is het beleid soepeler. Het daar gevestigde Bravis Ziekenhuis laat de strikte regel van 1,5 meter afstand los. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat alle zitplaatsen in wachtruimtes vanaf zaterdag weer gebruikt mogen worden. Mondkapjes waren al langer niet verplicht. “Wel blijft het dringend advies om elkaar de ruimte te geven”, aldus het ziekenhuis.

Soepeler

Het Amphia Ziekenhuis in Breda laat juist weten: “In de hal en andere openbare ruimtes ziet u vanzelf op welke stoelen u mag zitten. Zo zorgen we dat er altijd 1,5 meter afstand tussen u en andere mensen zit.” De bezoekregeling is er wel versoepeld: daar gelden geen bijzondere maatregelen meer. Veel andere ziekenhuizen beperken het bezoek nog tot twee personen per dag.

Onder meer het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch, het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het Erasmus MC in Rotterdam houden ook vast aan de 1,5 meter afstand, maar stellen mondkapjes niet meer verplicht. Als afstand houden niet gaat, blijven mondkapjes de norm in diverse ziekenhuizen. (ANP)